В Красноярском крае кондуктор высадила подростка из-за недостающего рубля за проезд

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В Канске полиция проводит проверку после того, как из автобуса высадили 14-летнего подростка. Ребенку не хватило рубля на оплату проезда, сообщает ГУ МВД.

Инцидент произошел на автобусе № 17 около 18.00. Мальчик ехал в сторону микрорайона Солнечный, когда оказалось, что оплатить проезд полностью он не сможет – не хватает рубля. Кондуктор решила, что лучшим выходом будет высадить подростка на ближайшей остановке.

Мальчику удалось добраться до дома благополучно, однако мама решила сообщить о произошедшем в полицию.

Сама кондуктор, женщина 1977 года рождения, отказалась что-то объяснять.

Собранный сотрудниками МВД материал направлен руководству автодорожного надзора по Красноярскому краю, Республике Тыва и Республике Хакасия.