Почти 170 тысяч доз вакцины от гриппа поступило в Красноярск

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В Красноярск поступила очередная партия вакцины от гриппа. Завезено 105,3 тысячи доз «Гриппол плюс» и 63 тысячи доз вакцины «Ультрикс», которая подходит для детей, сообщили в краевом Минздраве.

Сейчас вакцина распределяется по больницам и поликлиникам края. В министерстве здравоохранения напоминают, что лучше всего ставить прививку осенью. Защитный эффект сформируется примерно за 8-12 дней и сохранится на ближайший год.

Просят жителей края не забывать и про коронавирус. Несмотря на то, что в большинстве случаев он протекает как обычная простуда, на его фоне могут обостриться хронические заболевания.

Всего в Красноярском крае действует 129 прививочных кабинета, плюс дополнительно открыты семь пунктов вакцинации.