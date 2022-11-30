В Красноярском крае пилота авиакомпании оштрафовали за жесткую посадку Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае вынесли приговор пилоту авиакомпании «Красавиа» по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей». Об этом сообщает Восточный МСУТ СК.

3 августа 2020 года экипаж самолета Ан-24РВ летел из Туры в аэропорт Черемшанка в Красноярске. На борту находились 43 пассажира, в том числе двое детей до 6 лет.

При заходе на посадку бортмеханик предупредил командира судна о превышении скорости. Ему предложили выйти на второй круг, но пилот принял решение посадить самолет. В итоге случилась жесткая посадка с истиранием и разрушением пневматиков шасси и создало угрозу жизни пассажиров.

Сумма ущерба составила более 290 тысяч рублей. Емельяновский райсуд признал пилота виновным и оштрафовали на 250 тысяч рублей.