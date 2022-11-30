Чинить нельзя выбрасывать: в 2022 году красноярцы стали бережней относиться к гаджетам и бытовой технике

Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярцы стали бережней относиться к личным вещам – гаджетам, бытовой технике, мебели, одежде и обуви. Это выявили аналитики маркетплейса услуг YouDo.com и МТС Банка, которые провели совместное исследование. Оказалось, что в 2022 году вырос спрос на услуги ремонта и восстановления предметов обихода, а также увеличился средний срок владения гаджетами – теперь он составляет 6%. Это совпадает с общероссийской тенденцией.

Последнее выявили аналитики Big Data МТС. Специалисты пришли к выводу, что время использования гаджетов растет последние несколько лет. К этому привела смена пользовательских привычек — россияне стали чаще покупать более дорогие устройства, которые не теряют своей актуальности на протяжении трех-четырех лет. В результате растет спрос на услуги по ремонту мобильных гаджетов. Тренд подтверждает и YouDo.com: по статистике маркетплейса, спрос на услуги ремонта цифровой техники в 2022 году увеличился на 16%.

По данным аналитиков МТС Банка, за первые 10 месяцев 2022 года по сравнению с январем-октябрем 2021 года, траты россиян на услуги по ремонту одежды выросли на 6%, обуви — на 7%, на химчистку одежды и мебели — на 32%. Спрос на ремонт компьютерной техники вырос на 20% в денежном выражении, бытовой — на 11%. Спрос на ремонт цифровой техники растет практически во всех городах России: в Москве он вырос на 27%, а в соседнем Новосибирске – 2003 рубля.

Чаще всего ремонтируют:

- Планшеты и телефоны (средняя стоимость 2303 рубля)

- Телевизоры и мониторы (средняя стоимость 2521 рубль)

- Аудиотехнику и системы (средняя стоимость 2399 рублей)

- Автомобильную электронику (средняя стоимость 2156 рублей)

- Видео/фототехнику (средняя стоимость 2854 рубля)