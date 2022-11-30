В Красноярске восстановили дорожное движение у ТЦ «Взлетка Plaza» после пожара Фото: Юлия КОВАЛЬ

В 11:50 часов 30 ноября восстановили движение по улицам Взлетной и Весны после пожара у ТЦ «Взлетка Plaza» в Красноярске. Об этом сообщает МВД по краю.

Напомним, что утром движение на данном участке было перекрыто из-за пожара в торговом центре. Пришлось даже временно менять схему движения автобусов.

В итоге возгорание потушили, а затем проезжую часть просушивали дорожники. Сейчас же движение полностью открыто.