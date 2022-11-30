Красноярск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в КрасноярскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Красноярск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в КрасноярскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Красноярск
-11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество30 ноября 2022 5:18

В Красноярске восстановили дорожное движение у ТЦ «Взлетка Plaza» после пожара

Пожар потушен
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
В Красноярске восстановили дорожное движение у ТЦ «Взлетка Plaza» после пожара

В Красноярске восстановили дорожное движение у ТЦ «Взлетка Plaza» после пожара

Фото: Юлия КОВАЛЬ

В 11:50 часов 30 ноября восстановили движение по улицам Взлетной и Весны после пожара у ТЦ «Взлетка Plaza» в Красноярске. Об этом сообщает МВД по краю.

Напомним, что утром движение на данном участке было перекрыто из-за пожара в торговом центре. Пришлось даже временно менять схему движения автобусов.

В итоге возгорание потушили, а затем проезжую часть просушивали дорожники. Сейчас же движение полностью открыто.