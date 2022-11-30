На жителя Красноярского края завели дело за дискредитацию ВС РФ во Вконтакте Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае на жителя Балахитнского района завели уголовное дело за дискредитацию армии РФ в соцсетях. Об этом сообщает УФСБ по региону.

Как сообщают в ведомстве, мужчина писал в различных группах во Вконтакте комментарии, дискредитирующие вооруженные силы. Сельчанин свою вину признал.

В его отношении завели уголовное дело по статье «Публичная дискредитация Вооруженных Сил Российской Федерации». Мужчине грозит до 3 лет лишения свободы.