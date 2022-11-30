Фото: администрация Красноярска

В Красноярске 1890 человек переедут из аварийного жилья в 2022 году. Как сообщили в мэрии, было приобретено для переселения 275 квартир, еще часть жильцов выбрала денежную компенсацию. Как идет реализация программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2019-2025 годах» проверил глава краевой столицы Владислав Логинов.

В целом в 2022 году после полного расселения жителей снесены 37 аварийных домов. В рамках программы до 2025 года расселению подлежит 5 тысяч 983 человека. С 2019 года по настоящее время расселено 3 тысячи 852 жителя.