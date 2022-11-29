В Красноярске вокруг «Газели» упрямого жителя построили площадку для собак

Фото: мэрия Красноярска

В Красноярске построили площадку для собак вокруг припаркованной «Газели». Владелец автомобиля не стал убирать его с места будущей площадки в Октябрьском районе, несмотря на многочисленные просьбы администрации. В итоге площадку возвели прямо вокруг автомобиля.

– Здесь у них есть то, чего нет у четвероногих в других районах Красноярска. А именно – легкая и доступная возможность «сходить» туда, куда хочется собачке сильнее всего – на колеса автомобиля. Они делают своё «дело» спокойно и не торопясь. Ведь белую ГАЗель на площадке для выгула собак её хозяин оставил сам, – отметили в мэрии.

Чиновники добавили, что убрать «Газель» принудительно они не могли – в ГИБДД подтвердили, что автовладелец не нарушил ПДД такой парковкой. Как отметили чиновники, «переговоры» с автовладельцем продолжаются.