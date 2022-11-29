Жительница Красноярска с нарушением зрения потеряла трость в аэропорту и не может выйти из дома

Фото: Мария ЛЕНЦ

Жительница Красноярска с инвалидностью по зрению потеряла свою трость в аэропорту, во время посадки на самолет до Москвы. Как пишет «СибРепорт», у девушки вторая группа инвалидности, и она должна была получить помощь сотрудников аэропорта. Однако услуги ей оказали, мягко говоря, некачественно.

—Я заранее зарегистрировалась в службе маломобильных, по идее меня должны были встретить на входе в аэропорт, в итоге мне самой пришлось на ощупь добираться до стойки информации. С горем пополам я дождалась сопровождающего, мы прошли с ним зону досмотра, где, по всей видимости, у меня из рюкзака и выпала тактильная трость, – рассказала девушка.

Сопровождающий этого, судя по всему, не заметил, как и сама пассажирка. К тому же сотрудник не показал ей, где находятся уборная и общепит. А сидячее место для маломобильных граждан ей пришлось «выбивать» у здоровых пассажиров.

Пропажу красноярка заметила лишь в самолете. Без своей трости она не может выйти из гостиницы в незнакомый город, и уже три дня находится в номере.

—В аэропорт я дозвонилась только после выходных. Сначала меня заверили, что трость отправят с курьером чуть ли не на следующий день, теперь говорят, что обращение будут рассматривать 30 дней. Моя учеба заканчивается 2-го декабря, – подытожила девушка.

Красноярка не уточнила, почему не может, например, заказать в Москве новую трость, которую привезли бы с курьером. При этом по возвращении в Красноярск девушка намерена жаловаться в Роспотребнадзор.