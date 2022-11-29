В Дивногорском гидроэнергетическом техникуме прошел Кубок регионов по направлению «Энергетическая безопасность»

В Дивногорском гидроэнергетическом техникуме имени А.Е. Бочкина прошел Кубок регионов по направлению «Энергетическая безопасность». Соревнования состоялись в рамках регионального чемпионата кейсового движения «Профессионалы будущего». Напомним, «Профессионалы будущего» – командное соревнование молодежных команд технических вузов и профессиональных образовательных учреждений (техникумов, колледжей) по решению актуальных отраслевых задач (кейсов) и разработке проектных решений в перспективных отраслях экономики.

В Дивногорском гидроэнергетическом техникуме 158 человек из 14 образовательных учреждений в течение двух недель работали с кейсами по внедрению новых технологий на Красноярской ГЭС. По итогам отборочного этапа до финальной защиты было допущено 23 команды. Финальной задачей стала разработка цифрового двойника станции.

– Мы живем в эпоху развития цифровых технологий, когда особенное внимание уделяется области образования, робототехники, компьютерных программ, искусственного интеллекта, и мы понимаем, что в будущем именно эти направления будут приоритетными для развития всех отраслей, – отметил Евгений Шоколов, заместитель директора дирекции по основному производству по эксплуатации и реконструкции АО «Красноярская ГЭС». – Готовя студентов в области цифровизации, мы решаем задачу передачи накопленного потенциала промышленных предприятий выпускникам, приходящим к нам на работу. Конечно же, мы, как работодатели, заинтересованы в поиске наиболее амбициозных и подготовленных ребят, дав им возможность продолжить работу в стабильной компании и приносить пользу.

В экспертную комиссию, которая оценивала работы участников вошли специалисты КГЭС, занимающиеся вопросами модернизации производства. По их мнению, многие команды показали высокий уровень подготовки и качественную проработку своих проектов.

– Очень масштабное мероприятие! Мы уже имеем опыт участия в подобных чемпионатах, где трижды успешно защищали свои решения по разным направлениям, – делится впечатлениями Дмитрий Исламов, студент СФУ, участник команды-победителя. – На этот раз нам, в первую очередь, помогла победить командная работа. Мы в течение двух недель все свое свободное время занимались подготовкой, и это стало ключом к успеху!

Добавим, в 2022 году Эн+ впервые стала стратегическим партнером кейсового движения. Поддержка образовательных проектов, таких как лаборатории «Мультилаб», «Энергия в каждой капле», стипендиальная программа, научно-познавательные выставки, – одно из приоритетных направлений социальной политики, заложенное основателем компании Олегом Дерипаской.

Фото предоставлено компанией