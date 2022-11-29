Строителям красноярского метро приобретут зимнюю одежду за 3 миллиона рублей Фото: Мария ЛЕНЦ

Строителям красноярского метрополитена приобретут зимнюю спецодежду. Но не простую, а с брендом. В общем-то в этом нет ничего странного. Многие крупные компании так делают и давно. Что-то вроде визитной карточки предприятия.

Судя из информации, которая появилась на сайте госзакупок, потратят на спецодежду 3 миллиона рублей. Расценки таковы: собственно комплект одежды, куртка и брюки, обойдется в 9 154 рубля, пара обуви – в 1 800 рублей, светоотражающая одежда – 3 84 рубля, обязательно каска защитная – 367 рублей, рукавицы – 90 рублей.

Заказ нужно исполнить к концу года. Напомним, что главным подрядчиком строительства первой ветки метрополитена является московская компания «Моспроект 3». Заказчик – правительство края. В настоящее время в городе полным ходом идут подготовительные работы.