У красноярца в мороз закончился бензин за полтора километра до заправки. Фото: ГИБДД

В сложную ситуацию попал этим утром, 29 ноября, красноярец: недалеко от поселка Емельяново в его автомобиле «Хонда» вдруг закончился бензин. Немного не подрассчитал, не дозаправился. В результате оказался на приколе на федеральной трассе «Сибирь». Простоял больше четверти часа – никто не остановился, не обратил внимания на сигнальные фонари. Между тем мороз до костей пробирает, а 36-летний мужчина одет относительно тепло.

На его счастье дорогу патрулировал наряд ДПС – Михаил Рассохин и Сергей Бирюков. Госавтоинспекторы остановились у обочины позади «Хонды» - оттуда сразу выбежал водитель и к ним в салон. Посетовал немного на людскую «отзывчивость». Дорожные полицейские свозили его до ближайшей заправки, оказалось всего полтора километра, там он купил немного бензина. Затем вернули обратно и проследили, чтобы он без помех стартанул и отправился дальше.