За неделю в Красноярске произошло 28 пожаров Фото: Мария ЛЕНЦ

За минувшую неделю в Красноярске зафиксировано 28 пожаров, сообщили в администрации города. С наступлением низких температур тенденция возрастает, а причинами возгораний становятся либо неисправные печи, либо обогревательные приборы. В большинстве случаев пострадавшие не соблюдают элементарные требования пожарной безопасности.

Из 28 пожаров 11 пришлись именно на выходные. В пяти случаях горели дома в частном секторе, в двух – садовые дома. И только один пожар случился в квартире многоэтажки.

Если брать статистику с начала 2023 года, в Красноярске зафиксировано 1717 пожаров, в которых погибло 22 человека и 32 травмировано. Специалисты управления ГО, ЧС и ПБ отмечают, что это на 4% ниже показателей аналогичного периода прошлого года. Число погибших уменьшилось на 24%, а травмированных, напротив, выросло на 10%. В целом, общая тенденция снижения количественных показателей пожаров сохраняется с 2019 года.