Красноярск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в КрасноярскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Красноярск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в КрасноярскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Красноярск
-11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия29 ноября 2022 10:14

За неделю в Красноярске произошло 28 пожаров

Большая часть связана с морозами
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
За неделю в Красноярске произошло 28 пожаров

За неделю в Красноярске произошло 28 пожаров

Фото: Мария ЛЕНЦ

За минувшую неделю в Красноярске зафиксировано 28 пожаров, сообщили в администрации города. С наступлением низких температур тенденция возрастает, а причинами возгораний становятся либо неисправные печи, либо обогревательные приборы. В большинстве случаев пострадавшие не соблюдают элементарные требования пожарной безопасности.

Из 28 пожаров 11 пришлись именно на выходные. В пяти случаях горели дома в частном секторе, в двух – садовые дома. И только один пожар случился в квартире многоэтажки.

Если брать статистику с начала 2023 года, в Красноярске зафиксировано 1717 пожаров, в которых погибло 22 человека и 32 травмировано. Специалисты управления ГО, ЧС и ПБ отмечают, что это на 4% ниже показателей аналогичного периода прошлого года. Число погибших уменьшилось на 24%, а травмированных, напротив, выросло на 10%. В целом, общая тенденция снижения количественных показателей пожаров сохраняется с 2019 года.