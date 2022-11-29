В Красноярске собаки превратили в туалет припаркованную на площадке выгула «ГАЗель». Фото: администрация города

Не так давно в Октябрьском районе в одном из дворов появилась площадка для выгула собак. Жители окрестных домов очень просили сделать ее в рамках благоустройства, чтобы заниматься со своими питомцами. И она появилась – с горками, барьерами. Все бы хорошо, что площадку облюбовал владелец белой «Газеты». Точнее он и раньше парковал тут свою технику, а теперь, видимо, пошел на принцип: никто ему не указ. И продолжил ставить автомобиль.

В администрации города сначала уточнили в ГИБДД, не нарушает ли он ПДД? Там ответили, что нет. Мужчину по-хорошему просили оступиться, оставлять «ГАЗель» в другом месте, его полно вокруг. Но упрямец не сдается. А сделать это эвакуатором, считают в мэрии, нельзя.

Однако здесь отметили, что машина очень нравится собакам: «это легкая и доступная возможность «сходить» туда, куда хочется собачке сильнее всего –на колеса автомобиля. Они делают свое дело спокойно и не торопясь. Потому что белую «ГАЗель» на площадке для выгула собак ее хозяин оставил сам».