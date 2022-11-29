Владислав Логинов проинспектировал реализацию программы по переселению из аварийного жилья

Фото: Мария ЛЕНЦ

Региональная адресная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Красноярском крае в 2019-2025 годах» для некоторых горожан – спасательный круг, ведь во многих домах, признанных аварийными жить уже практически невозможно и дело не только в комфорте, речь иногда идет об элементарной безопасности. В этом году после полного расселения граждан снесены 37 аварийных домов. Для реализации планов текущего года уже приобретено 275 квартир, в том числе в новостройках микрорайона Солнечный (226 квартир) и в новом доме в Новых Черемушках (49 квартир).

По словам главы города Владислава Логинова, переезд в новую квартиру перед Новым годом – самое ожидаемое событие для любой семьи:

- В целом, выполнение программы идет по графику. У части жильцов, которые выехали из аварийного жилья были иные договорные обязательства – они получили деньги на приобретение квартир самостоятельно. У каждой семьи свои пожелания и требования в связи с чем они и принимают решение. На мой взгляд, программа, которая рассчитана до 2025 года будет закончена нами досрочно.

Молодым родителям не стоит беспокоиться, что новоселье они празднуют в новых микрорайонах и добираться до детских учреждений теперь придется по городским пробкам - социальная инфраструктура здесь уже создана построены школа, детский сад, сформированы подъездные пути.

- В старой квартире я прожила 60 лет, - делится впечатлениями Тамара Вилисова, новосел улицы Светлова. –Она была неблагоустроенная, поэтому сейчас и я, и все мои родственники очень рады новоселью!

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

- Всего по действующей региональной адресной программе переселения расселят 5983 красноярца.

- Освободят и снесут 82444 кв. метров аварийного жилья.