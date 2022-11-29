В Красноярске обсудили темы малого и среднего предпринимательства

В Красноярске обсудили тему малого и среднего предпринимательства Фото: Мария ЛЕНЦ

В правительстве Красноярского края обсудили вопросы развития малого и среднего предпринимательства. На сегодняшний день в регионе официально зарегистрированы больше 105 тысяч субъектов МСП. И, как отметили в правительстве, если сравнивать с показателями прошлого года, эта цифра увеличилась на 2,5 процента. И в целом край находится в числе лидеров по Сибири.

Также выросло число самозанятых – благодаря различным мерам поддержки. С начала года в статусе самозанятых зарегистрировались 39 тысяч человек.

По словам руководитель агентства развития малого и среднего предпринимательства Татьяны Бочаровой, при определении мер поддержки учитывались запросы предпринимателей. Самой востребованной оказалась финансовая поддержка. Также просили налоговые льготы и поручительство. Наиболее перспективными направлениями стали производство, креативная индустрия, развитие экспорта