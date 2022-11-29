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НовостиПроисшествия29 ноября 2022 9:16

В Красноярском крае на территории заповедника задержали браконьеров

Двое с ружьем застрелили по косуле
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
В Красноярском крае на территории заповедника задержали браконьеров

В Красноярском крае на территории заповедника задержали браконьеров

Фото: Мария ЛЕНЦ

На территории заказника краевого значения «Большемуртинский» задержали двух браконьеров. Они успели застрелить двух косуль до того момента, как их остановили госинспекторы, а затем вызвали на место сотрудников полиции. У нарушителей закона изъяли автомобиль марки «УАЗ», карабин «Вепрь» с оптическим прицелом и лазерным целеуказателем и лампу-фару кустарного производства. Завели уголовное дело. Свою вину браконьеры признали, деваться некуда – взяли-то их с поличным.

Министр экологии и рационального природопользования Красноярского края Павел Борзых прокомментировал случившееся, напомнив, что на особо охраняемых природных территориях охота строго запрещена. Во многие заповедники и вовсе нельзя заходить без особого разрешения. Сотрудники постоянно патрулируют ООПТ. Наказание – не только уголовное дело, но и возмещение нанесенного природе ущерба.