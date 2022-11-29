Жители Красноярского края стали больше интересоваться «Черными пятницами»

Ноябрьскими распродажами стало интересоваться большее количество россиян, в том числе и жителей Красноярского края. Число покупателей в 2022-м выросло по сравнению с прошлым годом в 3 раза. При этом «Черная пятница» продолжает оставаться самой популярной распродажей в стране. Мобильный трафик в этот период на 10% опередил результат Дня шопинга, который отмечается 11 ноября. Такие выводы сделали специалисты МегаФона на основе анализа больших данных.

Примечательно, что мужчины стали больше интересоваться распродажами: их доля среди участников «Черной пятницы» за год выросла с 30 до 40%. В целом, интерес россиян к традиционным распродажам увеличился, мобильный интернет-трафик в крупнейших маркетплейсах и онлайн-магазинах в период акции был в 3,3 раза выше по сравнению с акцией в 2021 году.

Возглавили рейтинг популярных товаров одежда и обувь: этой категорией интересовалась треть покупателей. На втором месте оказались книги – 27%, далее следуют ювелирные украшения – 21%. Мужчины больше интересовались техникой и электроникой, а женщины – одеждой и обувью.

В интернет-магазине МегаФона также зафиксирован высокий интерес покупателей к акции, общее количество заказов увеличилось в 2 раза по сравнению с прошлым годом. Более 50% всех покупок составили смартфоны, 18% – аксессуары и 7% – беспроводные наушники.