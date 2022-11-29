В Красноярском крае открыли 8 автозимников. Фото: ГУ МЧС России по краю

Погода последних ноябрьских дней, а также выпавшие осадки поспособствовали тому, чтобы открыть зимники – дороги, эксплуатация которой возможна только в зимних условиях. Специалисты проверили их на предмет безопасности, сделали разметку и установили соответствующие знаки. Таким образом, в крае на сегодняшний день официально открыты восемь автозимников. Из них:

- в Балахтинском районе два – на дороге Черемушки – Березовая;

- в Кежемском районе на дороге Тагара – Таежный, а также из Новой Недокуры до границы с Иркутской областью;

- в Иланском районе зимник между Ельниками и Хайрюзовкой;

- в Казачинском районе – на дороге Момотово – Захаровка;

- в Уярском районе на дорогах между Никольским и Речкой, между Рощей и Пинчино.

Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в региональном МЧС, в крае планируют открыть 129 ледовых переправ, пока не открыта ни одна. Вне ледовых переправ запрещено выезжать на замерзшую поверхность водоемов.