Под Красноярском ввели карантин по бруцеллезу Фото: ИВАНОВА Диана

В Емельяновском районе введен локальный карантин, связанный с бруцеллезом мелкого рогатого скота. Возбудители заболевания выявлены у овец, сообщают Sibnovosti.ru со ссылкой на Управление Россельхознадзора по Красноярскому краю.

Карантин введен 22 ноября на территории, расположенной в тридцати километрах на восток от поселка Логовой и неблагополучного пункта муниципального образования поселка Емельяново. Ограничительные мероприятия установлены до 3 августа 2023 года. Специалисты занялись ликвидацией очага заболевания, чтобы предотвратить его распространение.

Что же такое бруцеллез и чем он опасен. Это хронически протекающая инфекционная болезнь животных. Заболевшие теряют приплод. Хуже того, болезнь передается человеку при контакте – через повреждения на коже, слизистые оболочки дыхательных путей и желудочно-кишечного тракта, конъюнктиву, через слизистые оболочки половых органов, при контакте с продукцией животного происхождения, полученной от больных животных.