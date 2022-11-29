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НовостиОбщество29 ноября 2022 7:19

Жителям Красноярска объяснили порядок действий при перерасчете за отопление

Татьяна ИЛЬИНА

Фото: Мария ЛЕНЦ

Возможность сделать перерасчет за отопление обсудил мэр Красноярска Владислав Логинов с директором филиала СГК. Прядок действий объяснили в Стройнадзоре.

Во-первых, надо позвонить исполнителю услуги или в аварийно-диспетчерскую службу. Жалобу на холод в помещении должны зарегистрировать в журнале – без этой отметки ваши слова остаются всего лишь неподтверждённым фактом.

Затем необходимо составить акт обследования квартиры. Для этого надо вызвать специалистов управляющей компании, они сделают замеры, а готовый акт отправят в ресурсоснабжающую организацию. На его основании и будет сделан перерасчет.

Если вы вызвали специалиста, но никто не пришел, можно обратиться в районную администрацию, Стройнадзор или департамент городского хозяйства.