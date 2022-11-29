Экс-директору управляющей компании «Красноярская» Супруну дали 2,5 года за злоупотребление должностными полномочиями

Экс-директору управляющей компании «Красноярская» дали 2,5 года за злоупотребление должностными полномочиями Фото: Мария ЛЕНЦ

Бывшему директору муниципальной управляющей компании «Красноярская» Сергею Супруну вынесен приговор. Его признали виновным в злоупотреблении должностными полномочиями и присвоении денежных средств.

В 2019 года подсудимый дал указание своим подчиненным списать задолженность по коммунальным услугам своей знакомой. Долг немалый – более 135 тысяч рублей. Кем гражданка ему приходится, не уточняется, но в результате компания понесла убытки. Затем в мае 2021 года подсудимый решил уволиться и снова дал указание бухгалтерии насчитать ему компенсацию. Хотя знал, что это незаконно. Свои «трудовые заслуги» он оценил в 270 тысяч рублей.

В ходе расследования уголовного дела подсудимый добровольно возместил причиненный ущерб, рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия. Приговор – 2 года 6 месяцев лишения свободы условно. В настоящее расследуется еще одно уголовное дело – по двум эпизодам злоупотребления должностными полномочиями.