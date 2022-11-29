На юге Красноярского края отец с двумя сыновьями в мороз застряли в лесу Фото: Мария ЛЕНЦ

В Шушенском районе накануне вечером, 28 ноября, спасателям пришлось вызволять из беды мужчину и двух сыновей, мальчишкам 9 и 11 лет. Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в Службе спасения края, они уехали на автомобиле в лес. Отправились туда, не подумав – а надо ли? Мороз под минус тридцать, вот-вот стемнеет.

И случилось ЧП – в автомобиле замерзло дизельное топливо. Домой не добежать – далеко, темно и слишком холодно. И тогда поступил звонок на телефон экстренной службы. Спасатели разыскали мужчину с сыновьями, эвакуировали детей домой. Отец, видимо, тоже решил свою проблему.

- Служба спасения Красноярского края рекомендует жителям региона перед выездом проверять техническое состояние автомобиля и постоянно с собой иметь средства связи. Особенно это актуально в тех случаях, когда с вами находятся дети, - обратились к населению спасатели.