В Красноярске водитель умер за рулем во время движения. Стоп-кадр видео

В Красноярске водитель умер за рулем автомобиля. Прямо во время движения. На камеру уличного видеонаблюдения, установленной на перекрестке улиц Партизана Железняка и Аэровокзальной, попал момент ДТП. «Хонда» движется со стороны центра к Краевой больнице. Проехав под виадуком возле медуниверситета, она вдруг замедляет ход, заворачивает налево, через две полосы, выезжает на встречку и останавливается.

Движение в этот момент незначительное, поэтому автомобилисты успевают сманеврировать. Некоторое время иномарка стоит на месте, затем из нее выходят люди на тротуар и, видимо, начинают звонить по телефону.

Судя по информации на видеозаписи, все произошло сегодня, 29 ноября, в 06:42 утра. По информации «ЧП Красноярск», опубликовавшего ролик, водителю «Хонды» было всего 40 лет. Дорожная полиция выясняет подробности.