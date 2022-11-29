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НовостиОбщество29 ноября 2022 3:46

Глава Красноярска обсудил с СГК перерасчет за холод в квартирах

Горожане жалуются на недостаточное отопление
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Глава Красноярска обсудил с СГК перерасчет за холод в квартирах

Глава Красноярска обсудил с СГК перерасчет за холод в квартирах

Фото: Мария ЛЕНЦ

Глава Красноярска Владислав Логинов пообщался с директором Красноярского филиала СГК Олегом Петровым. О результатах написал в своем телеграм-канале. По мнению мэра, ресурсоснабжающая организация должна сделать перерасчет по каждому заявлению от жителей города на холод в квартирах. Однако для этого необходимо предоставить документальное подтверждение, что нарушены нормативы на тепло. Потому как с такой проблемой столкнулись не все горожане поголовно.

- Красноярцы терпят неудобства летом, когда теплоэнергетики ведут работы на сетях. Соответственно, результатом этого должно стать стабильное тепло в домах зимой. Первые, не самые сильные морозы к такому результату не привели. Нельзя оставлять это без внимания, - цитируем слова Владислава Логинова.

СГК объясняет причину низкой температуры в квартирах тем, что на ТЭЦ-1 возникла проблема с включением дополнительной мощности.