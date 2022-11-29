В Красноярском крае из оборота изъяли около 80 килограммов небезопасной рыбы Фото: Мария ЛЕНЦ

Специалисты регионального управления Роспотребнадзора сообщают данные о работе своих специалистов по контролю над качеством продукции, реализуемой во всех видах торговых точек. На сей раз речь идет о рыбе и рыбной продукции. Из оборота было изъято около 80 килограммов сомнительного качества.

По информации ведомства, за девять месяцев текущего года специалисты исследовали в лабораториях более 500 проб рыбы и рыбной продукции. Не соответствуют требованиям по микробиологическим показателям – 2,1% проб. По результатам исследований было забраковано 17 партий рыбы и морепродуктов общим весом 76,63 килограммов. Основными причины забраковки – отсутствие должной маркировки либо документов, подтверждающих качество и безопасность продукции, а также несоблюдение сроков годности.