В Красноярске после жалоб жителей отобрали и проверили 65 проб воздуха

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В Красноярске подвели итоги мониторинга качества атмосферного воздуха с 21 по 27 ноября. На телефон горячей линии министерства экологии и рационального природопользования за эту неделю позвонили 13 раз, рассказали в правительстве края.

На замеры передвижная эколаборатория выезжала 6 раз, было отобрано 65 проб. Все они показали, что превышений максимальных разовых предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ нет.

При этом автоматизированные посты наблюдения превышения гигиенических нормативов качества воздуха все же зафиксировали по таким показателям, как оксид углерода, сероводорода и гидрохлорида.

Напомним, в Минусинске до 1 декабря объявлен режим «черного неба». На это время специалисты Роспотребнадзора усилят мониторинг за уровнем загрязнения в городе.