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НовостиОбщество29 ноября 2022 2:22

В Красноярском крае растет число заболевших гриппом, ОРВИ и ковидом

Начинается сезон эпидемий вирусных заболеваний
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
В Красноярском крае растет число заболевших гриппом, ОРВИ и ковидом

В Красноярском крае растет число заболевших гриппом, ОРВИ и ковидом

Фото: Мария ЛЕНЦ

Начинается сезон простудных и вирусных заболеваний. На минувшей неделе было зарегистрировано 22 случая заболевания гриппом. При этом 82% приходится на пандемический вирус гриппа A (H1N1) pdm09, а 18% — на вирус гриппа В. Причем, как отмечают медики, большая часть из обратившихся – это взрослые без прививки.

По ОРВИ: такой диагноз на прошлой неделе был установлен 14 145 жителям края. Здесь наибольший рост заболевших – это школьники в возрасте от 7 до 14 лет, их число увеличилось на 38,7%. Такие цифры приводит глава регионального Роспотребнадзора Дмитрий Горяев. Он напоминает, что по утрам при входе в детское образовательное учреждение нужно измерять температуру. Она является первым признаком респираторных заболеваний.