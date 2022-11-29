В Красноярском крае растет число заболевших гриппом, ОРВИ и ковидом Фото: Мария ЛЕНЦ

Начинается сезон простудных и вирусных заболеваний. На минувшей неделе было зарегистрировано 22 случая заболевания гриппом. При этом 82% приходится на пандемический вирус гриппа A (H1N1) pdm09, а 18% — на вирус гриппа В. Причем, как отмечают медики, большая часть из обратившихся – это взрослые без прививки.

По ОРВИ: такой диагноз на прошлой неделе был установлен 14 145 жителям края. Здесь наибольший рост заболевших – это школьники в возрасте от 7 до 14 лет, их число увеличилось на 38,7%. Такие цифры приводит глава регионального Роспотребнадзора Дмитрий Горяев. Он напоминает, что по утрам при входе в детское образовательное учреждение нужно измерять температуру. Она является первым признаком респираторных заболеваний.