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НовостиОбщество29 ноября 2022 1:59

С севера Красноярского края переедут 438 семей

По программе переселения
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
С севера Красноярского края переедут 438 семей

С севера Красноярского края переедут 438 семей

Фото: Елена СЕРЕБРОВСКАЯ

С северных городов Красноярского края – Дудинки и Норильска – в районы с более благоприятным климатом переедут 438 семей. Об этом сообщает министерство строительства региона. Завершилась выдача свидетельств о предоставлении социальных выплат гражданам. Большая часть приходится на жителей Норильска.

Куда выезжают северяне: 116 семей остаются в Красноярском крае, 71 семья выбрала Санкт-Петербург, 54 семьи – Москву и Московскую область, 37 семей предпочли Краснодарский край, по 9 – Хакасию и Алтайский край, еще 23 семьи – Белгородскую область.

В минстрое рассказали, что переселение северян осуществляется в рамках соглашения между Министерством РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики, правительством Красноярского края, администрацией Норильска и компанией «Норникель». В 2022 году на переселение выделено 1 миллиард 185 миллионов рублей.

Чтобы получить право на получение жилищных субсидий, необходим стаж работы на Севере от 15 лет и выше, но у семьи не должно быть собственного жилья за пределами края.