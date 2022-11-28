В Красноярске поймали грабителя, который избил 95-летнего пенсионера

Фото и видео: МВД

В Красноярске полиция задержала мужчину, который ограбил 95-летнего пенсионера. Он заприметил свою жертву в магазине и проследил до самого дома. Когда пожилой красноярец зашел в подъезд, грабитель проскочил за ним следом, напал и силой отобрал деньги.

Улов злоумышленника составил 54 тысячи рублей, которые он вытащил из куртки пенсионера. Пострадавший обратился в полицию, а правоохранители по горячим следам задержали его обидчика.

40-летнего мужчину заключили под стражу на время расследования. Против него завели уголовное дело о грабеже.