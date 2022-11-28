Жительница Норильска пожаловалась, что ей продали муляж айфона в «Эльдорадо»

Фото: "Проспект Мира"

В Норильске женщина купила в «Эльдорадо» новый iPhone 14. Она приобрела смартфон в подарок на день рождения мужу – однако в самый торжественный момент, когда упаковку вскрыли, выяснилось, что внутри лежит муляж.

– Купила его 16 ноября, а с 25 на 26 ноября мы сидели в ресторане — и настал тот самый момент. Михаил аж слезу чуть не пустил, начали его открывать и поняли, что это муляж. Естественно, у меня слезы и непонимание. Айфон беру не впервые и всегда открывала дома с родными, а тут такое, – рассказала Алина «Проспекту Мира».

В самом «Эльдорадо» муляж – а он, к слову, стоил больше 76 тысяч рублей, – на следующий день приняли назад без разговоров. Супруги ждут ответа от «Эльдорадо» и уже подали жалобу в Роспотребнадзор.

– Жалобу по почте направили в главный офис «Эльдорадо» и еще раз отнесли в офис нарочно отдали. Будем ждать 10 дней, если обратной связи не будет, дальнейшие наши действия это суд, — подытожила Алина.