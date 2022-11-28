В Красноярске 14-летний мальчик зарезал отчима ножом

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске 14-летний мальчик зарезал ножом своего отчима. У мужчины случился пьяный конфликт с сожительницей – ее сын решил вступиться за женщину. Он схватился за кухонный нож и несколько раз ударил отчима по разным частям тела.

Как рассказали в СК, мужчина скончался на месте. Сам конфликт произошел в частном доме на Пожарского – вскоре туда по вызову прибыли правоохранительные органы.

Следственный комитет завел уголовное дело об убийстве. Сейчас следователи устанавливают обстоятельства происшествия.