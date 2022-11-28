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НовостиПроисшествия28 ноября 2022 14:11

В Красноярске 14-летний мальчик зарезал отчима ножом

Он вступился за свою мать, которая поссорилась с мужчиной
Никита ЖЕГЛОВ

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске 14-летний мальчик зарезал ножом своего отчима. У мужчины случился пьяный конфликт с сожительницей – ее сын решил вступиться за женщину. Он схватился за кухонный нож и несколько раз ударил отчима по разным частям тела.

Как рассказали в СК, мужчина скончался на месте. Сам конфликт произошел в частном доме на Пожарского – вскоре туда по вызову прибыли правоохранительные органы.

Следственный комитет завел уголовное дело об убийстве. Сейчас следователи устанавливают обстоятельства происшествия.