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НовостиОбщество28 ноября 2022 14:05

В Красноярском крае перед Новым годом усилят охрану елей и сосен

Инспекторы будут проверять всех выезжающих из леса с хвойными деревьями в кузове
Никита ЖЕГЛОВ

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае усилят охрану молодых елей и сосен в лесах. Это связано со скорым наступлением Нового года – лесные инспекторы опасаются, что жители поедут на нелегальные вырубки деревьев.

На трассах между населенными пунктами будут дежурить наряды ГИБДД – они будут проверять документы у всех, кто перевозит ели. Лесники уже разработали графики и маршруты патрулирования, также будут проверять торговцев на елочных базарах.

– В этом году в помощь лесным инспекторам - новая высокопроходимая техника: снегоболотоходы, снегоходы и квадроциклы. Инспекторы продолжат патрулировать хвойные молодняки до 31 декабря. Информацию о незаконной заготовке новогодних деревьев можно сообщать по телефону прямой линии 8-800-100-94-00, а также через мобильное приложение «Берегите лес», – добавили в краевом Минлесхозе.