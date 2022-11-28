В Красноярском крае родители обвинили физрука в избиении ученика

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Физрука Михаила Удодова из Сухобузимского района обвинили в избиении ученика. Ранее мы писали об учителе Нахвальской средней школы и его методах работы: дети записали на диктофон, как он оскорбляет учеников и угрожает им. А одна жительница Нахвальского заявила, что Удодов ударил ее сына.

По словам женщины, инцидент произошел во время поездки с детьми в Волгоград на спортивную игру. Мать ребенка обратилась в полицию и попросила проверить этот случай.

Правоохранители провели проверку и передала материалы в местные органы. После этого выяснилось, что случай мог быть не единичным – физрук якобы часто распускал руки в школе. Сейчас полицейские выясняют, сколько всего жертв жестокого обращения могло быть.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: «Еще раз — ты [лицо потеряешь]»: в школе под Красноярском физрука обвиняют в оскорблении учеников и жестоком обращении (подробнее) На записи возмущение Михаила Михайловича поведением одного из учеников после потасовки. Он несколько раз оскорбил мальчика, посоветовал «не петушиться», а выйти «один на один». А в конце монолога пригрозил, что если подобный конфликт повториться, то парень получит по лицу - «Еще раз — и ты [лицо потеряешь]». При этом ученик обращается к 59-летнему педагогу на «ты».