Дети из трех регионов страны готовятся удивлять Деда Мороза своими талантами

Рисунок Арсения Ахтямова из Ачинска

На сайте «Комсомолки» подготовка к Новому 2023 году идет полным ходом! С каждым днем у нас все больше участников в конкурсе «Открытка Деду Морозу», в котором участвуют дети сразу из трех регионов – Красноярского края, республик Хакасия и Тыва.

Например, 5-летний Арсений Ахтямов из Ачинска изобразил Деда Мороза, который везет на санях большой мешок с подарками. А выбирать их помогали веселые зайчата – символы наступающего года.

На рисунке Ромы Янковец из Минусинска зайка и белочка дружно и весело наряжают новогоднюю елочку.

Десятилетняя красноярка Алена Гункина нарисовала новогоднюю историю, как дед Мороз со своими помощниками зайчатами пришел поздравлять ребят с праздником!

Посмотришь на рисунки юных талантов и сразу появляется новогоднее настроение!

Напомним, конкурс «Открытка Деду Морозу» — это совместный проект медиагруппы «Комсомольская правда» - Красноярск и сети дискаунтеров «Батон» (входит в группу компаний «Красный Яр»), которой в декабре исполняется 25 лет. В честь этого юбилея был организован детский конкурс рисунков.

Напоминаем, что прием заявок по 9 декабря 2022 года. Один участник может загрузить на страницу конкурса не более трех работ. Главная тема – Дед Мороз, зайцы и подготовка к новогодним праздникам.

Голосовать за понравившиеся работы можно будет с 12 декабря и по 19 декабря. Итоги - 20 декабря.

Победителями станут 25 участников – по числу юбилейных лет «Красного Яра» - впервые в наших творческих конкурсах такое большое количество призеров. Каждый получил диплом и памятный подарок.

Кстати, после объявления результатов конкурса художники и педагоги, направившие их рисунки, смогут скачать дипломы участников на сайте kp.ru.

Все подробности на странице конкурса здесь!