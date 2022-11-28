В Красноярске на Лесопарковой и Садах отключили холодную воду Фото: Мария ЛЕНЦ

28 ноября в Красноярске на улицах Лесопарковая и Сады отключили холодную воду для устранения утечки в магистральном водопроводе. Об этом сообщает СГК.

Так, без воды остались 7 жилых домов на Лесопарковой и 3 коттеджа на Садах. К многоэтажкам с закрытой системой водоснабжения, в которых при отключении холодной воды исчезает и горячая, организован подвоз питьевой воды.

О сроках завершения ремонтных работ можно узнать по номеру 211-39-63.