Красноярск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в КрасноярскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Красноярск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в КрасноярскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Красноярск
-15°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество28 ноября 2022 10:14

В Красноярске на Лесопарковой и Садах отключили холодную воду

Произошла коммунальная авария
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
В Красноярске на Лесопарковой и Садах отключили холодную воду

В Красноярске на Лесопарковой и Садах отключили холодную воду

Фото: Мария ЛЕНЦ

28 ноября в Красноярске на улицах Лесопарковая и Сады отключили холодную воду для устранения утечки в магистральном водопроводе. Об этом сообщает СГК.

Так, без воды остались 7 жилых домов на Лесопарковой и 3 коттеджа на Садах. К многоэтажкам с закрытой системой водоснабжения, в которых при отключении холодной воды исчезает и горячая, организован подвоз питьевой воды.

О сроках завершения ремонтных работ можно узнать по номеру 211-39-63.