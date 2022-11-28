В Новоселовском районе Красноярского края появился высокоскоростной интернет

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В поселке Анаш Новоселовского района края запущен 4G-интернет. Новое телеком-оборудование МТС обеспечит высокоскоростным мобильным интернетом около 1000 местных жителей. Теперь они смогут смотреть через интернет видео в высоком качестве, пользоваться мессенджерами, социальными сетями, новостными порталами, приложениями мобильных банков и госуслуг. Благодаря высоким скоростям дети и подростки, живущие в поселке, получили доступ к образовательной платформе «Поколение М», которая дает возможность дистанционно развивать свои таланты и проходить стажировки в Москве.

Кроме того, неподалеку от поселка находятся важные туристические объекты района – памятник природы Анашенский бор и Анашенский пляж. Поэтому интернетом смогут пользоваться и многочисленные туристы. Анашенский бор – памятник природы регионального значения и в своем роде уникальным хвойным массивом в окружении лиственных лесов в районе. Особенность бора, привлекающая экотуристов и исследователей, – его протяженность с запада на восток, по направлению преобладающих ветров. Согласно местной легенде, Анашенский бор в далеком прошлом был огромным китом, который не заметил, как ушла вода Мирового океана и остался на берегу. Очертания бора с высоты птичьего полета действительно могут напомнить кита.

– В регионе немало удивительных по красоте природных мест, туристический потенциал которых еще предстоит раскрыть. Анашенский бор находится довольно далеко от Красноярска, и чтобы добраться до него, нужно переправиться на паромной переправе от села Новоселово. Однако сочетание соснового леса, песчаного пляжа, живописного ландшафта и свежего бриза в этих местах ежегодно привлекает сотни туристов, часть из которых посещают и поселок Анаш. Теперь и путешественникам, и местным жителям, доступен быстрый мобильный интернет, – рассказал директор филиала МТС в Красноярском крае Сергей Егошин.