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НовостиОбщество28 ноября 2022 9:17

Старейшему Драматическому театру Минусинска исполнилось 140 лет

Подарком к юбилею станет новый корпус
Татьяна ИЛЬИНА
Фото: телеграм-канал министра культуры Красноярского края

Фото: телеграм-канал министра культуры Красноярского края

В Минусинске сегодня, 28 ноября, свой 140-летний юбилей отметил Драматический театр. Он был основан в 1882 году и является одним из старейших в Сибири, рассказал министр культуры Красноярского края Аркадий Зинов.

В качестве подарка музей получит новый корпус. В нем разместятся театральные мастерские, репетиционный зал, гримерные, а также вторая сценическая площадка для экспериментальных и камерных постановок.

Строительство корпуса должно завершиться до конца 2022 года.

Среди прочих Минусинский театр узнается за счет своей принадлежности к русскому психологическому театру. Он пользуется большим авторитетом в профессиональной среде и любовью зрителей.