В Красноярске владелец элитной иномарки сломал механизм на платной парковке

Фото: скриншот видео

Новая платная парковка, которая начала работать в Красноярске 28 ноября, уже пострадала от ног автовладельцев. Видео с вандалом появилось с телеграм-канале городской мэрии.

На кадрах видно, как к парковочному месту подъезжает иномарка. Однако вместо того, чтобы воспользоваться приложением и оплатить стоянку – 25 рублей за час – водитель решил поступить иначе. Он просто выходит из машины и ногой опускает специальное устройство.

Инцидент попал на камеры, которые записывают все происходящее в режиме реального времени. На нарушителя уже написаны заявления в полицию. Мужчине придется оплатить все работы по восстановлению оборудования и штраф. Его сумма будет зависеть от того, по какой статье заведут дело. Как минимум это нарушение правил благоустройства, как максимум – вандализм. А значит – от 1,5 до 40 тысяч рублей.