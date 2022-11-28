В Красноярске собачников приглашают отметить День домашних животных

Фото: Мария ЛЕНЦ

В озеро-парке «Октябрьский» День домашних животных 4 декабря отметят небольшим праздничным мероприятием. Встреча пройдет на площадке для выгула собак, рассказали в парке.

Для гостей Красноярская федерация кинологического спорта проведет показательные выступления по аджилити – преодолению полосы препятствий.

Владельцы собак смогут задать кинологам свои вопросы.

Пообщаться и хорошо провести время можно будет с 13.00 до 15.00.

Организаторы предупреждают о простых правилах: убирать за своим питомцем и следить, чтобы он не проявлял агрессии к другим участникам мероприятия.