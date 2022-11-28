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НовостиОбщество28 ноября 2022 6:32

В Красноярске собачников приглашают отметить День домашних животных

Мероприятие пройдет 4 декабря
Татьяна ИЛЬИНА

Фото: Мария ЛЕНЦ

В озеро-парке «Октябрьский» День домашних животных 4 декабря отметят небольшим праздничным мероприятием. Встреча пройдет на площадке для выгула собак, рассказали в парке.

Для гостей Красноярская федерация кинологического спорта проведет показательные выступления по аджилити – преодолению полосы препятствий.

Владельцы собак смогут задать кинологам свои вопросы.

Пообщаться и хорошо провести время можно будет с 13.00 до 15.00.

Организаторы предупреждают о простых правилах: убирать за своим питомцем и следить, чтобы он не проявлял агрессии к другим участникам мероприятия.