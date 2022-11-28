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НовостиОбщество28 ноября 2022 6:06

В начале декабря в Красноярске ожидается потепление

Температура поднимется до -16
Татьяна ИЛЬИНА

Фото: Мария ЛЕНЦ

Погода в первых числах декабря порадует жителей Красноярска относительным теплом. По прогнозу гидрометцентра России, температура к концу недели поднимется до -16 градусов.

В понедельник, 28 ноября, в краевой столице ожидается снег, который продолжится и во вторник. Он принесет с собой небольшое потепление до -20 градусов.

Облачность сохранится и на оставшуюся неделю. Небольшой снег можно будет ждать в среду, а также субботу и воскресенье.

Самым холодным и ясным днем недели станет пятница, 2 декабря – температура днем может опуститься до -22 градусов.

Показания термометров порадуют в субботу и воскресенье – на улице ожидается около -16 градусов.