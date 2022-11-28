БоАЗ сделал подарок подшефной школе

Фото: пресс-служба БоАЗ

Таежнинская школа-интернат получила в подарок комплекты постельного белья. Поддержка единственного в Богучанском районе образовательного специализированного учреждения для особенных детей является одним из важных направлений программы благотворительности БоАЗа.

Фото: пресс-служба БоАЗ

В таежнинской коррекционной школе сегодня обучаются 79 детей с особенностями развития из разных уголков Богучанского района. Большинство из них от каникул до каникул круглосуточно проводят время в стенах школы. Благодаря краевому финансированию все самое необходимое у школы есть. Однако на дополнительное техническое оснащение или внеплановые бытовые потребности денег у бюджетного образовательного учреждения не всегда хватает.

Представители Богучанского алюминиевого завода передали руководству интерната комплекты постельного белья для учащихся. Подарок очень актуальный к сезону, отметила заместитель директора школы-интерната Наталья Чмелева:

Фото: пресс-служба БоАЗ

«Такие вещи никогда лишними не бывают. Это очень ценный подарок, который к тому же даст нам возможность сэкономленные на закупке белья деньги перенаправить на другие хозяйственные нужды. Нам всегда нужны какие-то мелочи - лампочки, краны и смесители, мы практически каждую неделю что-то закупаем».

У завода и школы-интерната давно сложились тесные взаимоотношения сотрудничества. Волонтеры привлекают учащихся к различным мероприятиям, которые проходят в поселке Таежный, что помогает социальной адаптации.

«Ребята из интерната участвовали в нашей акции "Зеленая волна", в спортивных состязаниях "Юниор", которые организовали активисты Молодежного совета. Завод всегда поздравляет коллектив подшефной школы с началом нового учебного года. Подарком к 1 сентября, как и в прошлом году, стал большой современный телевизор. Теперь их у школы два», - рассказала Татьяна Каминская, руководитель пресс-службы БоАЗа.

Спортивные соревнования «Юниор». Фото: пресс-служба БоАЗ

Впереди - традиционный ежегодный благотворительный «Новогодний марафон», в котором активисты завода снова будут зарабатывать подарки для подшефной школы.