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НовостиОбщество28 ноября 2022 5:17

На ремонт келейного корпуса Успенского монастыря в Красноярске выделили 23,5 миллиона рублей

Сейчас ищут подрядчика, который возьмется на работу
Татьяна ИЛЬИНА
На реставрацию монастыря выделено более 23,5 миллионов рублей

На реставрацию монастыря выделено более 23,5 миллионов рублей

Фото: Мария ЛЕНЦ

Свято-Успенский мужской монастырь, который расположен на берегу Енисея, планируют отреставрировать. В келейном корпусе отремонтируют кровлю, вентиляцию, систему электроснабжения и обновят фасад. Стоимость всех работ оценивается в 23,5 миллиона рублей.

Заявка на выполнение ремонтно-восстановительных работ появилась на сайте госзакупок. Заказчиком выступает Управление капитального строительства Красноярска.

Общая площадь всех реставрируемых покрытий - 1 187 квадратных метров. К 31 октября 2023 года подрядчик должен будет починить кровлю, привести в порядок фасад, ступени и площадки крыльца. Также в монастыре должен появиться мобильный лестничный гусеничный подъемник для инвалидов-колясочников.

Подрядчики могут принять участие в электронном аукционе до 7 декабря.