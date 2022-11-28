На ремонт келейного корпуса Успенского монастыря в Красноярске выделили 23,5 миллиона рублей

На реставрацию монастыря выделено более 23,5 миллионов рублей Фото: Мария ЛЕНЦ

Свято-Успенский мужской монастырь, который расположен на берегу Енисея, планируют отреставрировать. В келейном корпусе отремонтируют кровлю, вентиляцию, систему электроснабжения и обновят фасад. Стоимость всех работ оценивается в 23,5 миллиона рублей.

Заявка на выполнение ремонтно-восстановительных работ появилась на сайте госзакупок. Заказчиком выступает Управление капитального строительства Красноярска.

Общая площадь всех реставрируемых покрытий - 1 187 квадратных метров. К 31 октября 2023 года подрядчик должен будет починить кровлю, привести в порядок фасад, ступени и площадки крыльца. Также в монастыре должен появиться мобильный лестничный гусеничный подъемник для инвалидов-колясочников.

Подрядчики могут принять участие в электронном аукционе до 7 декабря.