В Красноярске во время горячей линии на работу общественного транспорта пожаловались 184 раза. Фото: admkrsk.ru

В Красноярске подвели итог горячей линии по вопросам работы общественного транспорта. Как сообщают в мэрии, горожане позвонили 184 раза.

Больше всего на общественный транспорт жаловались жители Советского района (39 человек) и Свердловского (34). На некоторые вопросы красноярцев ответы были даны сразу, остальные обращения зафиксированы и отправлены в работу.

Самые частые жалобы были связаны с соблюдение расписания движения, чистотой в салонах и сбоях при оплате картой. Часть звонков касалась работы пригородных автобусных маршрутов.

Красноярцы также предложили создать маршруты, которые бы соединили отдаленные районы новостроек: «Тихие зори», Покровка, « Покровский», «Образцово», «Преображенский», «Плодово-ягодный». В мэрии отметили, что дептранс проведет анализ всех обращений за две недели.