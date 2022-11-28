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НовостиПроисшествия28 ноября 2022 2:27

В Дудинке при пожаре погиб один человек

Трагедия случилась из-за неосторожного курения
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
В Дудинке при пожаре погиб один человек

В Дудинке при пожаре погиб один человек

Фото: Мария ЛЕНЦ

Вечером 27 ноября в Дудинке произошел пожар в доме на улице Строителей. Об этом сообщает МЧС по Красноярскому краю.

Примерно в 19:44 часов загорелась квартира в многоквартирном доме. Два человека смогли эвакуироваться самостоятельно. Общая площадь возгорания составила 30 квадратных метров, в помещении сгорели вещи и мебель.

К сожалению, без жертв не обошлось – погиб один человек. Предварительная причина возгорания – неосторожность при курении. Ликвидировать огонь удалось в 20:36 часов. На месте работали 12 человек и 4 единицы техники.