Село-призрак исчезнет с карты Хакасии. Фото: сайт Верховного совета республики

В Хакасии с карты исчезнет село Тисин. Находится оно (или уже находилось – в прошедшем времени) в составе Туимского сельского совета Ширинского района. До своего столетия оно не дожило. Из истории: с 1926 году там была образована станция Тисин Красноярской железной дороги, затем при станции вырос поселок. Но постепенно жители оттуда выезжали. Уже по данным 2002 года там не числилось ни одного жителя. Не осталось ни одного целого, подходящего для проживания дома.

Решение об упразднении принимали на минувшей неделе депутаты Верховного Совета Хакасии. Оно вступит в законную силу после официального опубликования.

С ходатайством об упразднении населенного пункта в парламент республики обратился глава Туимского сельского совета.

- Село было образовано около станции Тисин, жители которого обслуживали данную станцию. Дома, построенные в середине прошлого столетия, были деревянными, без фундаментов и имели печное отопление. В настоящее время дома полностью разрушены, - отметил в ходе своего доклада Евгений Кулешов.

Председатель Верховного Совета Республики Хакасия Владимир Штыгашев обратил внимание на ряд задач, которые предстоит решить после принятия документа:

- Чтобы поселок ликвидировать, нужно сравнять все, очистить эту площадь и передать земли в сельхозназначение. И нравственная наша задача – определить, что делать с кладбищем. Есть порядок, кладбище сносится или переносится только через 50 лет после последнего захоронения. Давайте порекомендуем администрации Туимского сельского поселения и району довести вопрос добросовестно до конца, - подчеркнул Владимир Штыгашев.