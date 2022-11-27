Красноярский журналист Владимир Аракелов скончался в реанимации. Фото: сайт НТВ

В Красноярске скончался тележурналист Владимир Аракелов. Врачи много дней боролись за его жизнь, но не смогли спасти. Ему было всего 39 лет. Известно, что в минувшие дни он находился на набережной и упал с высоты. После этого с тяжелыми травмами попал в больницу, в реанимацию. Предварительно по результатам проверки падение было несчастным случаем, ничего криминального в нем нет.

Владимир окончит журфак Красноярского государственного университета в 2005 году, работал на телеканалах «Афонтово» и «Прима», последние четыре года был собственным корреспондентом телеканала НТВ в Красноярске.

Коллектив «Комсомольской правды»-Красноярск выражает искренние соболезнования родным и близким Владимира Аракелова.