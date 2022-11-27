Депутаты Красноярского края обсудили тему вытрезвителей Фото: Мария ЛЕНЦ

На минувшей неделе депутаты Законодательного Собрания края рассматривали проект закона о создании вытрезвителей. Их планирует открыть в городах с численностью населения больше 100 тысяч человек. Таких в регионе три – Красноярск, Норильск и Ачинск. Количество мест – на 20 человек каждый. Правительство края хочет решить эту задачу, не откладывая в долгий ящик, в начале 2023 года. В бюджете на это предусмотрено более 110 миллионов рублей.

Никаких сомнений, что мера эта необходимая, нет. Однако у депутатов остались вопросы. Ко второму чтению рекомендовали минздраву представить расчеты расходов, определить порядок работы учреждений и стандарт услуги. А также решить, будет ли эта услуга бесплатной для клиентов. Также парламентарии хотят уточнить, в чьем ведении будут вытрезвители, возьмут ли муниципалитеты их на себя. Как только ответы на эти вопросы будут получены, депутаты вернутся к обсуждению закона.