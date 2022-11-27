Жительница Красноярска украла двухлитровую банку с деньгами Фото: Мария ЛЕНЦ

Несколько месяцев назад в дежурную часть полиции обратился 27-летний местный житель с заявлением: у него пропала наличность и банковская карта. В общей сумме ущерб составил десять тысяч рублей. На вопрос, кто был в квартире в момент случившегося, молодой человек рассказал такую историю. Приехали в гости две девушки, плюс товарищ. Проводили время, выпивали. А наутро проснулся – нет банки с деньгами. Обычной двухлитровой банки, которую он приспособил под копилку и складывал туда монеты и купюры. Банка стояла на видном месте – на полке журнального столика.

Перебирая список гостей, оперативники установили личность подозреваемой, это одна из девушек. 27 лет, ранее не судимая. Банку прихватила, когда друзья вышли на балкон покурить. Завернула ее в черный пакет и вызвала такси. И быстро уехала. В копилке было 6 тысяч рублей, их она отдала за аренду съемной квартиры. А 4 тысячи рублей с карты, видимо, потратила на продукты.

Сейчас подозреваемая находится под подпиской о невыезде, уголовное дело уже передано в суд, ей грозит до 6 лет лишения свободы, рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе полиции.