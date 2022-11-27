В Красноярском крае водитель «Тойоты» погиб в день своего совершеннолетия. Фото: ГИБДД

Дорожная полиция устанавливает обстоятельства смертельного дорожно-транспортного происшествия, которое произошло в Шарыповском муниципальном округе накануне вечером, 26 ноября. В результате погиб один человек. За подробностями «Комсомольская правда»-Красноярск обратилась в пресс-службу краевой полиции, вот что там рассказали.

ДТП произошло на 4 километре автодороги село Парная – село Малое Озеро. Автомобиль «Тойота Королла» вылетел на встречную полосу и столкнулся с «Мерседесом». Внедорожник принял удар на левый бок, помят, но водитель уцелел. А вот «японец» разбит и покорежен, за рулем находился совсем юный водитель – 2004 года рождения. Он скончался в больнице, куда его доставили, в день своего совершеннолетия и, как утверждают очевидцы, был в нетрезвом состоянии. При этом уже установлено, что он не обучался в автошколе и, соответственно, прав на управления не имел, к тому же не был пристегнут ремнем безопасности.